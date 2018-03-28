Ещё
Артем Дзюба: «Наступило время ж***лизов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Дзюба: «Наступило время ж***лизов» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Soccer News
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал свои высказывания о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине, под руководством которого он играл в "Спартаке". На минувшей неделе форвард сказал, что Карпин «обещал погубить его карьеру», а также заявил, что «для него этого человека не существует».
— Вы человек очень откровенный, открытый. Вот, про Карпина сказали — громыхнуло в медиа-сфере. Может быть, не стоило?
— Я, в принципе, не жалею, — сказал Дзюба в интервью Владимиру Стогниенко в программе «Третий тайм» на канале «Футбол с Meizu» в YouTube. — Может быть, где-то можно было сдержаться, промолчать. Я каждый раз думаю — промолчу, а потом какие-то воспоминания как схватят…
У нас просто принято так — не говорить ничего. Время лизоблюдов и ж***лизов. Чтобы быть потише, поспокойнее, чтобы быть удобным. Я так не могу, наверное. Постараюсь со временем справиться с этими эмоциями, но пока до конца не справляюсь.
Спорт-Экспресс: последние новости
Артем Дзюба: "Не общались с Черчесовым с Кубка конфедераций" Дзюба - о записи в чужой телефонной книге "Снова причинит боль" Михаил Мамиашвили: "Отказ в выдаче виз не отразится на отношениях борцов из России и США"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова призвала запретить США проводить турниры106
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение