Артем Дзюба: «Наступило время ж***лизов»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал свои высказывания о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине , под руководством которого он играл в "Спартаке" . На минувшей неделе форвард сказал, что Карпин «обещал погубить его карьеру», а также заявил, что «для него этого человека не существует».

— Вы человек очень откровенный, открытый. Вот, про Карпина сказали — громыхнуло в медиа-сфере. Может быть, не стоило?

— Я, в принципе, не жалею, — сказал Дзюба в интервью Владимиру Стогниенко в программе «Третий тайм» на канале «Футбол с Meizu» в YouTube. — Может быть, где-то можно было сдержаться, промолчать. Я каждый раз думаю — промолчу, а потом какие-то воспоминания как схватят…

У нас просто принято так — не говорить ничего. Время лизоблюдов и ж***лизов. Чтобы быть потише, поспокойнее, чтобы быть удобным. Я так не могу, наверное. Постараюсь со временем справиться с этими эмоциями, но пока до конца не справляюсь.