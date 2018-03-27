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Путин правит УПК согласно рекомендациям Совета Европы
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Путин правит УПК согласно рекомендациям Совета Европы 

Legal.Report 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которым дела между судьями должны будут распределяться преимущественно автоматизированной информационной системой (ранее Legal.Report сообщал о внесении в ГД аналогичного законопроекта, касающегося ГПК, АПК и КАС РФ).
Сейчас, в соответствии с УПК, состав суда может формироваться «в том числе с использованием автоматизированной информационной системы». Законопроектом же предусматривается установить этот способ в качестве основного. Предполагается, что это укрепит самостоятельность и независимость судей. В то же время, в случае невозможности функционирования в суде автоматизированной информационной системы, допускается формирование состава суда и в ином порядке. Как отмечают кремлевские юристы, эти положения законопроекта разработаны с учетом рекомендаций Совета Европы от 13 октября 1994 года, где указано, что на распределение дел среди судей не должны влиять желания любой из сторон в деле или заинтересованные лица и что такое распределение может производиться с помощью системы автоматического распределения или иным способом.
Кроме того, законопроектом вводится обязательная аудиозапись судебного заседания по уголовным делам и предусматривается возможность подачи на нее замечаний. Также в УПК закрепляется процессуальный статус помощника судьи по аналогии со статусом и полномочиями помощника судьи, закрепленными в Арбитражном процессуальном кодексе.
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