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Широков: посмотрим, как пробить Сорокина, надеюсь, найдём ключ
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Широков: посмотрим, как пробить Сорокина, надеюсь, найдём ключ 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий СКА Сергей Широков поделился ожиданиями от финала Западной конференции с ЦСКА.
«Самое главное, что это финал конференции. Хочется пройти в финал, повторить успех того года. Будет непросто. Мы настраиваемся, отрабатываем моменты на тренировках. Готовимся к сложной серии. Главные компоненты — большинство, меньшинство. Если ты забиваешь, нейтрализуешь большинство соперника. Это большой аспект игры, будем стараться сыграть хорошо. Достаточно было времени на отдых и нам, и ЦСКА.
Серия будет интересная для болельщиков и тяжелая для нас. Конечно, никто не хочет проигрывать борьбу, уступать в единоборствах. Будет интенсивная, агрессивная игра. Как пробить Сорокина? Посмотрим, надеюсь, найдём ключ. Я думаю, всё будет хорошо», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 29 марта в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 мск.
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