Широков: посмотрим, как пробить Сорокина, надеюсь, найдём ключ

Нападающий СКА Сергей Широков поделился ожиданиями от финала Западной конференции с ЦСКА.

«Самое главное, что это финал конференции. Хочется пройти в финал, повторить успех того года. Будет непросто. Мы настраиваемся, отрабатываем моменты на тренировках. Готовимся к сложной серии. Главные компоненты — большинство, меньшинство. Если ты забиваешь, нейтрализуешь большинство соперника. Это большой аспект игры, будем стараться сыграть хорошо. Достаточно было времени на отдых и нам, и ЦСКА.

Серия будет интересная для болельщиков и тяжелая для нас. Конечно, никто не хочет проигрывать борьбу, уступать в единоборствах. Будет интенсивная, агрессивная игра. Как пробить Сорокина? Посмотрим, надеюсь, найдём ключ. Я думаю, всё будет хорошо», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева

Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 29 марта в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 мск.