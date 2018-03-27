Хвастливый вахтовик с Севера лишился 200 тысяч в поезде Новый Уренгой — Москва

Криминальная история с жителем города Глазова произошла, когда он возвращался с вахты домой поездом Новый Уренгой — Москва. 33-летний мужчина в вагоне-ресторане недальновидно похвастался северным гонораром перед попутчиком, а на утро уже проснулся без рубля.

Инцидент произошел 25 марта. Потерпевший познакомился с пассажиром поезда и рассказал тому, что весьма прилично заработал за эту рабочую поезду. Дабы не быть голословным, вахтовик даже достал из борсетки увесистую пачку купюр и помахал перед лицом знакомца.

Спустя некоторое время, когда вахтовик уснул, злоумышленник аккуратно вынул барсетку из-под его подушки, забрал оттуда деньги и положил сумочку обратно. В пачке находилось 132 тысячи рублей, 1000 долларов и 300 евро. Всего порядка 210 тысяч рублей.

Вернувшись в свой вагон, мужчина махом собрал вещи и вышел на ближайшей станции, которой оказалась Юность-Комсомольская. Там он сел в такси и за 8 тысяч добрался до Тюмени, где арендовал на сутки квартиру. Затем подозреваемый через курьера заказал билеты на самолет до Москвы, а из Москвы до Ижевска. 46 тысяч мужчина оставил на дорогу, остальные деньги спустил на подарки. Любопытно, что доллары и евро он выбросил за ненадобностью.

Поймали подозреваемого в хищении уже в тюменском аэропорту «Рощино» при прохождении предполетного досмотра. Под подозрение он попал сразу, когда полицейские узнали, что один из пассажиров спешно сошел с поезда на станции в Тюменской области, хотя билет у него был до Москвы.