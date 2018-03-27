Ещё
В Хорошево-Мневниках подвели итоги турнира по стрельбе из пневматического оружия
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Хорошево-Мневниках подвели итоги турнира по стрельбе из пневматического оружия 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках подвели итоги окружных соревнований по стрельбе из пневматического оружия, прошедших в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.
— Турнир проходил на территории школы № 138, в нем участвовали сборные команды районов СЗАО. Возрастные категории — мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше. Расстояние до мишени составило 10 метров, каждому участнику давалось 10 пристрелочных выстрелов и 10 зачетных, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
По итогам соревнований первое место завоевала команда из Строгина, сборная Хорошево-Мневников удостоилась второго места, а третье досталось спортсменам из Покровского-Стрешнева. Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней. В дальнейшем будет сформирована сборная округа, которая выступит на городской спартакиаде пенсионеров города Москвы. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Шахматисты из Хорошево-Мневников взяли серебро в окружном этапе спартакиады «Московский двор – спортивный двор» Турклуб «Сплав-мастер» из Хорошево-Мневников получил награду от Федерации спортивного туризма Москвы В Хорошево-Мневниках пройдет исторический турнир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию28
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России109
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение