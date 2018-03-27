В Хорошево-Мневниках подвели итоги турнира по стрельбе из пневматического оружия

В Хорошево-Мневниках подвели итоги окружных соревнований по стрельбе из пневматического оружия, прошедших в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.

— Турнир проходил на территории школы № 138, в нем участвовали сборные команды районов СЗАО. Возрастные категории — мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше. Расстояние до мишени составило 10 метров, каждому участнику давалось 10 пристрелочных выстрелов и 10 зачетных, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

По итогам соревнований первое место завоевала команда из Строгина, сборная Хорошево-Мневников удостоилась второго места, а третье досталось спортсменам из Покровского-Стрешнева. Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней. В дальнейшем будет сформирована сборная округа, которая выступит на городской спартакиаде пенсионеров города Москвы. (ео)