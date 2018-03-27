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Британский яхтсмен пропал в океане во время кругосветной регаты
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Британский яхтсмен пропал в океане во время кругосветной регаты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Британский яхтсмен Джон Фишер пропал во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race, сообщает BBC.
"Мы очень расстроены произошедшим, переживаем за судьбу Фишера, особенно учитывая, что в том районе сложились плохие погодные условия", — заявил один из организаторов.
47-летний спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от Мыса Горна. Экипаж яхты попытался найти Фишера, но обнаружить спортсмена не удалось. Отмечается, что британец был в спасательном жилете. На месте работают спасатели.
Ранее сообщалось, что чемпиона мира по парусному спорту сбила машина.
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