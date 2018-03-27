Британский яхтсмен пропал в океане во время кругосветной регаты

Британский яхтсмен Джон Фишер пропал во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race, сообщает BBC.

"Мы очень расстроены произошедшим, переживаем за судьбу Фишера, особенно учитывая, что в том районе сложились плохие погодные условия", — заявил один из организаторов.

47-летний спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от Мыса Горна. Экипаж яхты попытался найти Фишера, но обнаружить спортсмена не удалось. Отмечается, что британец был в спасательном жилете. На месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира по парусному спорту сбила машина.