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Участники регаты Volvo Ocean Race шокированы гибелью яхтсмена Фишера
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Участники регаты Volvo Ocean Race шокированы гибелью яхтсмена Фишера 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Мир24
Члены экипажа команды Akzo Nobel выразили соболезнования родным и близким 47-летнего британского яхтсмена Джона Фишера, пропавшего без вести во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от Мыса Горна.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ни членам экипажа команды Sun Hung Kai Scallywag, за которую выступал Фишер, ни спасателям не удалось обнаружить упавшего за борт яхтсмена. Volvo Ocean Race — кругосветная регата протяжённостью 45 000 миль. Фишер упал за борт во время девятого дня седьмого отрезка регаты. Яхта направлялась из Новой Зеландии в Бразилию.
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