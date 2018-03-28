Участники регаты Volvo Ocean Race шокированы гибелью яхтсмена Фишера

Члены экипажа команды Akzo Nobel выразили соболезнования родным и близким 47-летнего британского яхтсмена Джона Фишера, пропавшего без вести во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от Мыса Горна.

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Ни членам экипажа команды Sun Hung Kai Scallywag, за которую выступал Фишер, ни спасателям не удалось обнаружить упавшего за борт яхтсмена. Volvo Ocean Race — кругосветная регата протяжённостью 45 000 миль. Фишер упал за борт во время девятого дня седьмого отрезка регаты. Яхта направлялась из Новой Зеландии в Бразилию.