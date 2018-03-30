Volvo Ocean Race выпустила видеоролик, посвящённый погибшему моряку

Организаторы кругосветной регаты Volvo Ocean Race выпустили видеоролик, посвящённый 47-летнему британскому яхтсмену Джону Фишеру, пропавшему без вести во время соревнований. Спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от мыса Горн.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ни членам экипажа команды Sun Hung Kai Scallywag, за которую выступал Фишер, ни спасателям не удалось обнаружить упавшего за борт яхтсмена. Volvo Ocean Race — кругосветная регата протяжённостью 45 000 миль. Фишер упал за борт во время девятого дня седьмого отрезка регаты.