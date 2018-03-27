Зеленоград примет международный турнир по волейболу среди ветеранов памяти А. Кильчевского 

29-31 марта в Зеленограде на базе СШОР №111 и ФОК «Савелки» пройдет XXX традиционный международный турнир по волейболу среди ветеранов на Кубок Префекта ЗелАО города Москвы памяти заслуженного тренера СССР А. В. Кильчевского.
В турнире примут участие спортсмены из Зеленограда, Александрова, Балашихи, Брянска, Калуги и области, Крыма, Кубинки, Курчатова, Лобни, Люберец, Москвы, Полтавы, Санкт-Петербурга, Самары, Череповца и других городов.
Игры будут проводиться в спортивных залах ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №111» Москомспорта (Озерная аллея, д. 10) и ФОК «Савелки» (Озерная аллея, д. 2).
Программа соревнований:
29 марта — с 11.00 до 21.00;
30 марта — с 9.00 до 17.00;
31 марта — с 9.00 до 16.00.
Церемония открытия волейбольного турнира состоится 29 марта в 17.30 в спортзале СШОР №111 (Озерная аллея, д. 10). Награждение победителей — 31 марта в 16.00 по этому же адресу.