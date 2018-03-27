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«Вашингтон» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 28 марта
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«Вашингтон» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 28 марта 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Вашингтон»
«Вашингтон» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 40 побед и 33 поражения.
«Уизардс» еще не гарантировали себе путевку в плей-офф, хотя, нужно признать, невероятно близки к этой цели.
Вероятность того, что столичная команда опустится ниже восьмой строчки очень мала, ведь «Детройт» отстает от нее на целых шесть побед.
Последние матчи показали, что «Уизардс» находятся в плохой форме. Только за последнее время они поочередно проиграли «Сан-Антонио» (90:98), «Денверу» (100:108) и «Нью-Йорку» (97:101).
В лазарете команды находится один из лидеров команды защитник Джон Уолл.
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» расположился на шестой позиции в Западной конференции. На счету техасской команды 43 победы и 31 поражение.
«Сперс» тоже пока не вышли в плей-офф. Более того, их ждет напряженная концовка «регулярки», поскольку даже идущий девятым «Денвер» отстает всего на три победы.
При этом не стоит забывать о том, что подопечные Грега Поповича могут улучшить турнирное положение. Им вполне по силам финишировать на третьей строчке.
В своем последнем матче «Сан-Антонио» уступил «Милуоки» (103:106), хотя перед этим имел на своем счету серию из шести побед кряду.
«Сперс» пока не могут рассчитывать на форварда Кавая Леонарда.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Сан-Антонио» — 1,85, победа «Вашингтона» — 2,07.
Действительно, шансы на успех в этой встрече у обеих команд будут приблизительно равны. Однако что-то нам подсказывает, что на данном этапе эта победа гораздо важнее для «Сперс», у которых возникла серьезная конкуренция в Западной конференции.
Если «Уизардс» уже могут себе позволить сыграть расслабленно, то техасцы должны играть только на победу, иначе могут не только выйти в плей-офф на сильного соперника, но и вообще пролететь мимо восьмерки. Мы бы поставили на «Сан-Антонио».
Несколько дней назад команды играли в Техасе, где блистал Ламаркус Олдридж, набравший 27 очков. Сейчас он находится в отменной форме, так что может повторить свое достижение. Ставка «тотал Олдриджа больше 24,5» принимается с коэффициентом 1,77.
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