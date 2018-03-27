«Зенит», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются тренером «Наполи» Сарри 

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта, за ситуацией следят некоторые европейские клубы.
Как сообщает Premiumsporthd.it, Сарри по-прежнему не может прийти к соглашению с руководством клуба по условиям нового контракта. Специалист запрашивает около € 4 млн в год при нынешней зарплате в € 1,7 млн, «Наполи» предлагает € 2,5 млн Также клуб хочет исключить из контракта Сарри пункт об отступных в размере € 8 млн За ситуацией с переговорами следят лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Зенит».