Ещё
«Зенит», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются тренером «Наполи» Сарри
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются тренером «Наполи» Сарри 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта, за ситуацией следят некоторые европейские клубы.
Как сообщает Premiumsporthd.it, Сарри по-прежнему не может прийти к соглашению с руководством клуба по условиям нового контракта. Специалист запрашивает около € 4 млн в год при нынешней зарплате в € 1,7 млн, «Наполи» предлагает € 2,5 млн Также клуб хочет исключить из контракта Сарри пункт об отступных в размере € 8 млн За ситуацией с переговорами следят лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Зенит».
Чемпионат.com: последние новости
Бускетс сможет сыграть против "Ромы" 4 апреля РФС назначил судей на матч «Крылья Советов» – «Спартак» Глава МИД Великобритании: У нас нет планов бойкотировать ЧМ-2018 через сборную Англии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию27
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России109
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение