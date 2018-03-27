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Сергей Широков: «Хотим пройти в финал Кубка Гагарина и повторить успех того года»
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Сергей Широков: «Хотим пройти в финал Кубка Гагарина и повторить успех того года» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард СКА Сергей Широков рассказал о том, что в финальной серии Западной конференции с ЦСКА зрителей будет ждать агрессивный хоккей с большим количеством единоборств. Он рассчитывает на повторение прошлогоднего триумфа.
— Вы воспитанник ЦСКА, насколько принципиальна будет для вас эта серия?
— Важно, что это полуфинал Кубка Гагарина. Мы хотим пройти в финал и повторить успех того года. Будет непросто, но мы готовимся.
— Главное — работа над большинством?
— Это один из ключевых компонентов — большинство и меньшинство. Если ты реализуешь его, получаешь большое преимущество в игре.
— СКА чуть больше отдыхал, насколько вам будет легче?
— Достаточно времени было на отдых и у нас, и у ЦСКА. Так что будет тяжелая интересная серия.
— Будет агрессивный хоккей с большим количеством борьбы, как сказал Витолиньш?
— Конечно, в плей-офф никто не хочет проигрывать. Будет много единоборств и агрессивная борьба.
— Сорокин играет очень хорошо, как ему забивать?
— Надеюсь, что найдем к нему ключ.
— Первая игра домашняя — это плюс?
— Если серия затянется, то решающая игра пройдет дома. Но так далеко мы не заглядываем. (Игорь НОВИКОВ)
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