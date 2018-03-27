Сергей Широков: «Хотим пройти в финал Кубка Гагарина и повторить успех того года»

Форвард СКА Сергей Широков рассказал о том, что в финальной серии Западной конференции с ЦСКА зрителей будет ждать агрессивный хоккей с большим количеством единоборств. Он рассчитывает на повторение прошлогоднего триумфа.

— Вы воспитанник ЦСКА, насколько принципиальна будет для вас эта серия?

— Важно, что это полуфинал Кубка Гагарина. Мы хотим пройти в финал и повторить успех того года. Будет непросто, но мы готовимся.

— Главное — работа над большинством?

— Это один из ключевых компонентов — большинство и меньшинство. Если ты реализуешь его, получаешь большое преимущество в игре.

— СКА чуть больше отдыхал, насколько вам будет легче?

— Достаточно времени было на отдых и у нас, и у ЦСКА. Так что будет тяжелая интересная серия.

— Будет агрессивный хоккей с большим количеством борьбы, как сказал Витолиньш?

— Конечно, в плей-офф никто не хочет проигрывать. Будет много единоборств и агрессивная борьба.

— Сорокин играет очень хорошо, как ему забивать?

— Надеюсь, что найдем к нему ключ.

— Первая игра домашняя — это плюс?