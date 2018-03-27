Павел Абрамов: «Доходы от бизнеса несопоставимы с волейбольными»

Бронзовый призер Игр-2004 Павел Абрамов , который после завершения карьеры стал бизнесменом, признал, что в волейболе зарабатывать легче. В 2011 году доигровщик основал сельскохозяйственное предприятие.

— Деньги — возможность комфортно жить и находиться в комфортных условиях, а также возможность помогать своим близким, — приводит «Бизнес Online» слова Абрамова.

— Где деньги давались вам легче — в волейболе или в бизнесе?

— Конечно, в волейболе. Ты тренируешься, играешь и гарантированно получаешь суммы по контракту, если, конечно, не происходит никаких форс-мажоров. Более того, ты можешь получать условные 10 млн даже сидя в запасе и лишь изредка выходя на площадку. В бизнесе, чтобы заработать эти же деньги, тебе нужно отладить десятки процессов. В нашем случае посеять, собрать урожай, переработать, продать. Это намного тяжелее.

— Ваши нынешние доходы сопоставимы с волейбольными?

— Нет, но я к этому стремлюсь. Сейчас разве что общий годовой оборот компании сопоставим с хорошим контрактом в волейболе — несколько десятков миллионов рублей. Прибыль компании пока небольшая, мы продолжаем ее вкладывать в развитие производства и предприятия.