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Павел Абрамов: «Доходы от бизнеса несопоставимы с волейбольными»
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Павел Абрамов: «Доходы от бизнеса несопоставимы с волейбольными» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бронзовый призер Игр-2004 Павел Абрамов, который после завершения карьеры стал бизнесменом, признал, что в волейболе зарабатывать легче. В 2011 году доигровщик основал сельскохозяйственное предприятие.
— Деньги — возможность комфортно жить и находиться в комфортных условиях, а также возможность помогать своим близким, — приводит «Бизнес Online» слова Абрамова.
— Где деньги давались вам легче — в волейболе или в бизнесе?
— Конечно, в волейболе. Ты тренируешься, играешь и гарантированно получаешь суммы по контракту, если, конечно, не происходит никаких форс-мажоров. Более того, ты можешь получать условные 10 млн даже сидя в запасе и лишь изредка выходя на площадку. В бизнесе, чтобы заработать эти же деньги, тебе нужно отладить десятки процессов. В нашем случае посеять, собрать урожай, переработать, продать. Это намного тяжелее.
— Ваши нынешние доходы сопоставимы с волейбольными?
— Нет, но я к этому стремлюсь. Сейчас разве что общий годовой оборот компании сопоставим с хорошим контрактом в волейболе — несколько десятков миллионов рублей. Прибыль компании пока небольшая, мы продолжаем ее вкладывать в развитие производства и предприятия.
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