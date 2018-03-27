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В четырех жилых комплексах побывают псковичи во время Тура по новостройкам
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В четырех жилых комплексах побывают псковичи во время Тура по новостройкам 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Псковичи встретят весну Туром по новостройкам. Не зря же весну называют временем обновления, вот кто-то и отправится обновлять своё жильё. Только не косметически, а капитально и бесповоротно. Везёт тем, кто точно знает, то хочет, а для тех, кто находится на стадии выбора, и существует Тур по новостройкам.
Редакция «Комсомольской правды — Псков» собирает псковичей, чтобы отвезти из 3 марта в четыре жилых комплекса: «Европа» (Венская, 5), «Новое Завеличье» (Балтийская, 1В), «Образцовый квартал» (Крестки, 7) и «Пятый элемент» (Инженерная 110).
Псковичи пройдутся по квартирам вместе с представителями компании-застройщика, которые знают о растущих кварталах всё-всё-всё и с удовольствием поделятся этой информацией.
Записаться в Тур можно по телефону (8112) 702-042. Отъезд 31 марта в 11 часов утра от редакции «Комсомолки» на Пароменской, 21/33.
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