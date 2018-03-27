«Реал» за восемь минут продал все билеты на игру с «Ювентусом»

Испанский ФК «Реал» за рекордное для клуба время продал все билеты на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом».

Все билеты были раскуплены через восемь минут после старта продажи 27 марта в 10:00 мск, передает газета Marca. При этом из 80 тысяч билетов болельщикам «Ювентуса» выделили четыре тысячи.

Ответный матч «Реал» — «Ювентус» пройдет 3 апреля на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине.

Теперь купить билеты на предстоящую игру можно лишь в том случае, если владельцы сезонных абонементов решат их продать.

Помимо испанцев и итальянцев в четвертьфинале сыграют пары: ««Ливерпуль» — «Манчестер Сити», «Барселона» — «Рома» и «Севилья» — «Бавария».

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.