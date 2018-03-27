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Реабилитируется ли сборная Россия за поражение от Бразилии?
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Реабилитируется ли сборная Россия за поражение от Бразилии? 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Обе команды «задолжали» накануне своим фанатам. Россияне крупно уступили в Москве сборной Бразилии — 0:3, а французы, ведя к 26-й минуте 2:0, умудрились проиграть на своём поле Колумбии — 2:3. Решающий, третий, мяч они пропустили с пенальти за пять минут до финального свистка.
«Футбольный матч всегда состоит из двух таймов. Нам нельзя было становиться расслабленными и слишком самоуверенными, — заявил по окончании поединка с южноамериканцами нападающий сборной Франции и английского клуба «Челси» Оливье Жиру. — Надеюсь, пощёчина, которую мы получили во втором тайме от колумбийцев, послужит нам предупреждением. Мы должны исправить всё до вторника — до матча с Россией».
До поражения от Колумбии Франция не уступала восемь матчей подряд — с чемпионата мира прошлого года. Правда, был в её исполнении на этом отрезке времени и явно провальный поединок — нулевая ничья на своём поле с Люксембургом.
Сборная России за последние 12 месяцев одержала три победы, четырежды сыграла вничью и пять раз проиграла. Правда, нужно учитывать, что в соперниках у нее часто были ведущие футбольные команды мира — Бельгия (3:3), Чили (1:1), Португалия (0:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3).
«Понятно, что результат в игре с Бразилией нас самих не устроил, — подчеркнул за сутки до поединка с французами главный тренер россиян Станислав Черчесов. — Мы готовились побеждать, сыграли два предыдущих матча, с Аргентиной и Испанией, на топ-уровне, но с Бразилией не удалось. Завтра же ждём хорошей игры. С Бразилией что-то удалось, в отдельных моментах было даже лучше, чем с Аргентиной, но в обороне немного не получилось».
Букмекер bwin считает явным фаворитом матча на «Крестовском» сборную Франции. Вероятность её успеха оценивается в 64,5% (коэффициент 1.55), вероятность победы сборной России — всего 14% (коэффициент 6.0). Не стоит забывать, что наша команда всегда на равных сражалась с «трёхцветными». Суммарный баланс матчей сборной России и Франции, с учётом эпохи Советского Союза, в нашу пользу: шесть побед, семь ничьих и пять поражений. Если же взять постсоветский период истории, то и здесь всё вполне пристойно: две победы у России, три — у Франции и одна ничья. Причём одна из побед над «трёхцветными» была одержана в том момент, когда они находились на пике славы — носили титул действующих чемпионов мира.
В bwin доступно большое количество разнообразных видов пари на этот матч — ЗДЕСЬ.
Начало встречи 27 марта в 18:50 мск.
bwin — первый в истории зарубежный букмекер, официально приступивший к приему интерактивных ставок в России. Бренд в России управляется ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» — компанией, ведущей свою деятельность на основании лицензии №31, выданной ФНС. ­
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