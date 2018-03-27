Еврокомиссия не подтвердила бойкот ЧМ-2018 

Представитель ЕК Мина Андреева не подтвердила слухи о бойкоте Еврокомиссией чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Если такое будет, мы вас проинформируем», — передает ее слова ТАСС.
До этого несколько стран заявили о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 — в Россию на турнир не приедут официальные представители стран, однако сборные примут участие. Среди таких стран, в частности, Великобритания и Исландия. В то же время Австралия, например, отказалась бойкотировать турнир.
Ранее первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал заявления о возможном бойкоте ЧМ-2018 некоторыми странами из-за возможного «российского следа» в деле Скрипаля, отметив, что спорт должен быть вне политики не только на словах, но и на деле.