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Герой популярного мема снялся в рекламе «Манчестер Сити»
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Герой популярного мема снялся в рекламе «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 1 час назад
Герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль» венгр Арато Андраш поучаствовал в рекламном ролике для английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Видео опубликовано на YouTube.
В ролике говорится о том, что Андраш приезжает в Манчестер, чтобы попасть на игру любимой команды. Венгр выбрал именно «Сити», потому что цвет клуба синий — его любимый.
Герой мема отправился на стадион и в клубный магазин, где заказал футболку с надписью Гарольд и номер его любимого игрока — Серхио Агуэро.
Во время сцены с игровым автоматом Андраш проигрывает игру и поворачивается к камере, советуя «скрывать свою боль», что является явной отсылкой к мему.
Ранее сообщалось, что ФИФА может наложить на «Манчестер Сити» трансферный бан.
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