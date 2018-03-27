Герой популярного мема снялся в рекламе «Манчестер Сити»

Герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль» венгр Арато Андраш поучаствовал в рекламном ролике для английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Видео опубликовано на YouTube.

В ролике говорится о том, что Андраш приезжает в Манчестер, чтобы попасть на игру любимой команды. Венгр выбрал именно «Сити», потому что цвет клуба синий — его любимый.

Герой мема отправился на стадион и в клубный магазин, где заказал футболку с надписью Гарольд и номер его любимого игрока — Серхио Агуэро.

Во время сцены с игровым автоматом Андраш проигрывает игру и поворачивается к камере, советуя «скрывать свою боль», что является явной отсылкой к мему.

Ранее сообщалось, что ФИФА может наложить на «Манчестер Сити» трансферный бан.