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Глава МИД Великобритании: У нас нет планов бойкотировать ЧМ-2018 через сборную Англии
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Глава МИД Великобритании: У нас нет планов бойкотировать ЧМ-2018 через сборную Англии 

Советский спорт 1 час назад
«У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков. Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать… Аналогичные меры приняли и несколько других стран», — сказал Джонсон, слова которого приводит «Р-Спорт».
Британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира-2018 в России из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаля, который был отравлен в Великобритании.
Чемпионат мира 2018 года состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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