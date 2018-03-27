Глава МИД Великобритании: У нас нет планов бойкотировать ЧМ-2018 через сборную Англии

«У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков. Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать… Аналогичные меры приняли и несколько других стран», — сказал Джонсон, слова которого приводит «Р-Спорт».

Британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира-2018 в России из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаля, который был отравлен в Великобритании.

Чемпионат мира 2018 года состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.