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Партию опасной клубники из Египта обнаружили в Нижегородской области
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Партию опасной клубники из Египта обнаружили в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Ягоды заражены карантинным заболеванием — антракнозом земляники или черной пятнистостью. Об этом сообщает управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл.
Как уточняется в сообщении, данное заболевание считается опасным и поражает не только клубнику, но и другие растения, в том числе: многие плодовые, бобовые, овощные, древесные, кустарниковые и травянистые культуры. Возбудителем антракноза является гриб-аскомицет Colletotrichum acutatum Simmonds. Особенно он опасен в период созревания ягод. Его вредоносность заключается в ухудшении их товарных качеств. Зараженные ягоды нельзя есть, в течение двух-трех дней они становятся полностью черными.
В настоящее время вся опасная клубника уничтожена.
Напомним, около ста партий опасной молочной продукции снято с реализации в Нижегородской области.
Фото: Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл.
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