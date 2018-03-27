Партию опасной клубники из Египта обнаружили в Нижегородской области

Ягоды заражены карантинным заболеванием — антракнозом земляники или черной пятнистостью. Об этом сообщает управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл.

Как уточняется в сообщении, данное заболевание считается опасным и поражает не только клубнику, но и другие растения, в том числе: многие плодовые, бобовые, овощные, древесные, кустарниковые и травянистые культуры. Возбудителем антракноза является гриб-аскомицет Colletotrichum acutatum Simmonds. Особенно он опасен в период созревания ягод. Его вредоносность заключается в ухудшении их товарных качеств. Зараженные ягоды нельзя есть, в течение двух-трех дней они становятся полностью черными.

В настоящее время вся опасная клубника уничтожена.

Напомним, около ста партий опасной молочной продукции снято с реализации в Нижегородской области.

Фото: Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл.