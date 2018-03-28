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Созин: тройка Нойштедтер — Кудряшов — Гранат — это уровень первой лиги или ПФЛ
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Созин: тройка Нойштедтер — Кудряшов — Гранат — это уровень первой лиги или ПФЛ 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3), который состоялся Санкт-Петербурге.
«Я полностью согласен с мнением, что мы должны поддерживать сборную и быть патриотами, видеть только позитивное, доброе, вечное, как звучит у классиков… Но я никакого позитива в матче с Францией не увидел. Одна передача Смольникова — это позитив? Мы натурализовали Нойштедтера, и он так играет? Ни одного единоборства не выиграл человек. Лидеры нашей команды в лице Головина, Смолова и Миранчуков играли в половину того, что они показывают в своих клубах. Тройка Нойштедтер — Кудряшов — Гранат — это уровень первой лиги или ПФЛ. Гранат хорош, когда рядом с ним в команде Мальдини и Пуйоль, тогда он будет помогать. А Нойштедтеру он помочь не может.
Для нас Бразилия — небожители, 3:0 нас обыграли. Аргентина — небожители, ведь там Месси. Только Аргентина вчера проиграла 1:6 испанцам, с которыми мы вничью как-то сыграли. Франция в полноги нас обыграла 3:1. Послезавтра чемпионат мира, а мы ищем позитив в поражениях. Может, есть некая команда сверху, что бы все комментарии были восторженно — аккуратные? Значит, я её пропустил… Острой борьбы или огня у нашей команды я не увидел. Уже начали считать подходы к воротам, даже не голы и перекладины. Видимо, все ожидают, что в матчах против Турции и Австрии произойдёт чудо и у нас появится игра. Я согласен на такое развитие событий, но всё говорит о том, что этого не произойдёт. Давайте не будем псевдопатриотами, говоря, что у сборной России есть позитив в игре, что, глядя на поле, глаз радуется и сердце поёт. Навязывать свою точку зрения я не буду, но восторгаться пока точно нечем», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата Никитой Кузиным.
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