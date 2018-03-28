Созин: тройка Нойштедтер — Кудряшов — Гранат — это уровень первой лиги или ПФЛ

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3), который состоялся Санкт-Петербурге.

«Я полностью согласен с мнением, что мы должны поддерживать сборную и быть патриотами, видеть только позитивное, доброе, вечное, как звучит у классиков… Но я никакого позитива в матче с Францией не увидел. Одна передача Смольникова — это позитив? Мы натурализовали Нойштедтера, и он так играет? Ни одного единоборства не выиграл человек. Лидеры нашей команды в лице Головина, Смолова и Миранчуков играли в половину того, что они показывают в своих клубах. Тройка Нойштедтер — Кудряшов — Гранат — это уровень первой лиги или ПФЛ. Гранат хорош, когда рядом с ним в команде Мальдини и Пуйоль, тогда он будет помогать. А Нойштедтеру он помочь не может.