Колосков призвал прекратить рассуждения на тему натурализации в сборной России

"У нас есть вот сегодня Нойштедтер, Марио Фернандес , но Игорь Смольников ничем не хуже. На сегодняшний день тему натурализации надо закрыть. Ари не Ари — это все ненужные фантазии. У нас есть 23 футболиста, есть еще пять травмированных футболистов. Вот те люди, с которыми надо работать", — цитирует Колоскова Sport24.ru.

Он также отметил, что после разгрома от сборной Бразилии подопечные Станислава Черчесова показали хороший футбол во встрече с Францией.

"Несмотря на счет, мне игра понравилась. Во-первых, игроки не боялись соперника, смело шли в обводку, прессинговали противника на его половине поля, создавали достаточное количество полумоментов для того, чтобы вселить надежду в то, что этой сборной по силам выйти из группы на чемпионате мира", — добавил Колосков.

Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.