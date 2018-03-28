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Колосков призвал прекратить рассуждения на тему натурализации в сборной России
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Колосков призвал прекратить рассуждения на тему натурализации в сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что тему натурализации иностранных футболистов в сборной России необходимо закрыть. На данный момент, в составе национальной команды играют натурализованные немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш.
"У нас есть вот сегодня Нойштедтер, Марио Фернандес, но Игорь Смольников ничем не хуже. На сегодняшний день тему натурализации надо закрыть. Ари не Ари — это все ненужные фантазии. У нас есть 23 футболиста, есть еще пять травмированных футболистов. Вот те люди, с которыми надо работать", — цитирует Колоскова Sport24.ru.
Он также отметил, что после разгрома от сборной Бразилии подопечные Станислава Черчесова показали хороший футбол во встрече с Францией.
"Несмотря на счет, мне игра понравилась. Во-первых, игроки не боялись соперника, смело шли в обводку, прессинговали противника на его половине поля, создавали достаточное количество полумоментов для того, чтобы вселить надежду в то, что этой сборной по силам выйти из группы на чемпионате мира", — добавил Колосков.
Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.
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 Ещё 8 источников 
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