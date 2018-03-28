Колосков: выступление сборной на ЧМ зависит от последних 2 недель перед турниром

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу готовности сборной России к чемпионату мира — 2018 на фоне контрольных матчей с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

«Выход из группы на чемпионате мира реален, если будем играть, как играли с Францией. Состав группы не вселяет особых опасений, поэтому всё зависит от нашей команды. Решающим фактором будет то, в какой форме мы подойдём к чемпионату мира и с какой стратегией.

Я посмотрел, как играют наши оппоненты в группе и потенциальные сборные, на которых мы можем выйти в 1/8 финала, ничего особенного они из себя не представляют. Уровень подготовки наших футболистов не соответствует уровню топ-5 сборных мира, поэтому всё будет зависеть от подготовки.

Например, сборная Хиддинка в 2008 году смогла провести заключительный сбор с максимальной эффективностью. В результате наша сборная физически выглядела лучше всех. В том числе перебегала сборную Нидерландов. Шансы есть, всё зависит от того, как мы проведём последние две недели перед чемпионатом мира.

К сожалению, нам не хватает индивидуального мастерства, которое есть у игроков стран первой пятёрки. Нужно делать ставку на командную игру и на физическую подготовку», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.