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Почетный президент РФС ждет от сборной России игры в стиле «Барселоны»
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Почетный президент РФС ждет от сборной России игры в стиле «Барселоны» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против Франции.
"Жду наконец-то увидеть, в какой футбол сборная будет играть на чемпионате мира. Пока мне это непонятно. Какая будет структура игры — что же мы увидим в исполнении игроков сборной России. Либо это будет компактная, насыщенная игра в обороне, или это будет игра «Барселоны», или с прессингом на чужой половине поля.
После матча с Францией останется лишь две контрольные игры и два месяца до чемпионата мира, и пока я не могу понять, в какой футбол играет сборная.
Дело даже не в результате, нужно увидеть плоды двухлетней работы тренерского штаба", — сказал Колосков.
Полная версия интервью доступна по этой ссылке.
Матч Россия — Франция пройдет на арене «Санкт-Петербург» в 18.50 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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