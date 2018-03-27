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Названо имя обладателя Lada Priora
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Названо имя обладателя Lada Priora 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Обладателем главного приза на викторине, участниками которой стали калужане, выбиравшие 18 марта площадки для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», стал пенсионер Николай Матюхин. Он получил ключи от автомобиля Lada Priora, котрые пообещал отдать внучке Юле. Фото пресс-службы городской управы Калуги Остальным финалистам викторины достались телефоны, планшеты и телевизоры, предоставленные предпринимателями города. Призы были разыграны 26 марта в прямом эфире телерадиокомпании «Ника» между 50 победителями предыдущего розыгрыша. Они отвечали на вопросы, связанные с историей территориального общественного самоуправления в Калуге. По сообщению пресс-службы городской управы Калуги, викторина состояла из четырех этапов, в каждом из которых участникам задавались вопросы, ответы на которые надо было дать в течение 30 секунд. Ответы участники писали на карточках, которые сдавали в счетную комиссию, сразу же заносившую результаты в компьютер. После каждого тура отсеивались те финалисты, кто давал наиболее неправильные ответы. В трех турах участникам даже пришлось задавать дополнительные вопросы, чтобы выявить тех, кто попадет дальше. Здесь им во многом приходилось рассчитывать на обычное везение. До последнего тура дошли семеро калужан, среди которых и был разыгран главный приз. 18 марта в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2018 году победили набережная Яченского водохранилища и вторая очередь сквера Содружество в микрорайоне Кубяка. Всего на суд калужан было вынесено 38 общественных пространств.
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