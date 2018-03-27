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Тренер «Тамбова» ждет от сборной России разумной игры в обороне
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Тренер «Тамбова» ждет от сборной России разумной игры в обороне 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер клуба ФНЛ «Тамбов» Андрей Талалаев в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против Франции.
"Прежде всего разумной игры в обороне, независимо от выбранной схемы.
Те ошибки, которые мы допускали в матче с бразильцами, были слишком простыми.
Уверен, что сегодня будут другие исполнители, особенно на флангах, потому что французы очень эффективны при переходе от обороны в атаку. В этом компоненте они даже быстрее бразильцев. Плюс высочайшее индивидуальное мастерство", — сказал Талалаев.
Полная версия интервью доступна по этой ссылке.
Матч Россия — Франция пройдет на арене «Санкт-Петербург» в 18.50 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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