Тренер «Тамбова» ждет от сборной России разумной игры в обороне

Главный тренер клуба ФНЛ «Тамбов» Андрей Талалаев в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против Франции.

"Прежде всего разумной игры в обороне, независимо от выбранной схемы.

Те ошибки, которые мы допускали в матче с бразильцами, были слишком простыми.

Уверен, что сегодня будут другие исполнители, особенно на флангах, потому что французы очень эффективны при переходе от обороны в атаку. В этом компоненте они даже быстрее бразильцев. Плюс высочайшее индивидуальное мастерство", — сказал Талалаев.

Полная версия интервью доступна по этой ссылке.

Матч Россия — Франция пройдет на арене «Санкт-Петербург» в 18.50 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.