Зайцев: быть отцом — это откровение для меня

Бывший волейболист московского «Динамо» Иван Зайцев рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он стал отцом.

«У меня словно открылись глаза, и я увидел то, о чём раньше не догадывался… Я в полной мере осознал значение слов «ответственность», «любовь», «готовность жертвовать». Быть отцом — это откровение для меня. Дети растут, и их потребности всё время меняются, но рядом с ними я ощущаю стабильность. Я уже не могу делать многие вещи, которые делал раньше, но они мне больше и не нужны. Теперь мне больше интересны вещи, о которых я раньше понятия не имел, но благодаря своей семье узнал», — цитирует Зайцева World of Volley.