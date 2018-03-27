В Иерусалиме снесли подаренную российским фондом статую царя Давида — израильтянам не нравилось его ухо (ВИДЕО)

На горе Сион в Старом городе Иерусалима 27 марта снесли памятник царю Давиду, около 10 лет назад установленный российским благотворительным фондом Святителя Николая Чудотворца. Ранее статую не раз корежили и не всегда быстро реставрировали.

NEWSru Israel, что очень озабочен произошедшим. Он отметил, что памятник был подарен Израилю, а потому фонду статуя не принадлежит, но его дальнейшая судьба небезразлична дарителям. В иерусалимской мэрии изданию пока не прокомментировали демонтаж памятника.

Историк-религиовед Михаил Туваль стал свидетелем демонтажа памятника и опубликовал на своей странице в Facebook

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Отметим, согласно третьей библейской заповеди из десяти, данных Богом Моисею, скульптурное изображение человека запрещено. Разрешаются памятники, в которых есть какой-то изъян на лице либо лицо должно быть выполнено более-менее абстрактно. По этой причине религиозные ортодоксы негативно восприняли установку в Старом городе памятника и периодически отбивали на нем фрагменты лица. В настоящее время царь Давид фактически безносый.

Как ранее пояснял раввин горы Сион Мордехай Гольдштейн, предполагалось, что лицо царя будет выполнено в более абстрактной манере, но в первоначальный проект были внесены изменения. Раввин

отмечал, что проблема заключается в форме уха этого памятника.

"Если уха нет или наличествует дефект, при котором ухо наполовину усечено, — эта конструкция имеет право на существование. Так постановил при обсуждении статуи крупнейший духовный авторитет раввин Йосеф Шалом Эльяшив. Потому что не существует скульптуры человека без ушей. Но если, глядя на статую Давида, у нас создается впечатление, что ухо цело и невредимо и лишь скрыто за волосами — тогда это непозволительно", — пояснял Гольдштейн.

Памятник Царю Давиду установили в Иерусалиме неподалеку от предполагаемой гробницы царя ("Кевер Давид"), под стенами церкви Успения Богородицы в октябре 2008 года. Отлитое из бронзы изваяние легендарного царя иудеев израильским властям подарил благотворительный фонд Святителя Николая чудотворца, который является некоммерческой организацией. На освящение памятника приезжала российская делегация из 120 человек.