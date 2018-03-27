Комментарии читателей в английских СМИ про бойкот ЧМ-2018 в России

Что обычные люди пишут в комментариях к статье в английском издании про бойкот чемпионата мира?

Сегодня утром в газете The Sun вышла статья, посвящённая бойкоту чемпионата мира в России. Она называется «Поддержка бойкота. Шесть стран планируют правительственный бойкот чемпионата мира в России, чтобы продемонстрировать солидарность с Британией».

Статья вызвала споры среди читателей. За три часа материал набрал более 250 комментариев. Что думают о бойкоте обычные читатели английской газеты? «Чемпионат» перевёл самые заплюсованные комментарии: все, которые получили рейтинг больше +2. Также приводим краткое содержание статьи.

Содержание статьи

«Представители шести стран-союзников Британии сообщили газете, что, скорее всего, проигнорируют приглашение России посетить чемпионат мира. Это Польша, Исландия, Австралия, Дания, Швеция и Япония. Ожидается, что вскоре их примеру последуют многие другие. Это реакция на атаку в Солсбери от 4 марта, в которой пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Министр иностранных дел Борис Джонсон настоятельно рекомендовал принцу Вильяму не посещать чемпионат мира, а через несколько часов принц подтвердил, что не станет это делать.

Ни одна из сборных не будет бойкотировать чемпионат. Это связано с тем, что полный бойкот накажет футбольных болельщиков по всему миру. Опозоренный бывший руководитель ФИФА Зепп Блаттер выплеснул гнев, подчёркивая, что любая форма бойкота пойдёт во вред соревнованию. Блаттер твитнул: «В мире два миллиарда футбольных болельщиков. Чемпионат мира в России — главное спортивное событие в мире. Поэтому нет бойкоту! Будем играть с миром и за мир».

Отметим, что через час послы выхода статьи власти Австралии опровергли информацию о бойкоте чемпионата мира. Теперь переходим к комментариям.

Комментарии читателей

Simon_S: 11 голосов Россию окружают враги (мы), которые с каждым днём ведут себя всё агрессивнее. Наше коррумпированное милитаристское правительство собирается начать войну с Россией. Я не знаю людей, которые верят всей этой пропаганде наших политиков и СМИ. Сейчас они нашли новую жертву, но они постоянно совершают ошибки, наши проблемы с мигрантами и терроризмом — следствие этих ошибок. Они в безопасности за сталью и бетоном Вестминстера, а мы каждый день сталкиваемся с угрозами. Дальше будет хуже.

Podcast: 9 голосов Я англичанин и болею за сборную, но надеюсь, что наша команда не поедет в Россию. И все остальные команды тоже.

Diane Abbotomus: 8 голосов Что конкретно плохого сделала Россия? И где доказательства? Всё это просто смешно. За этим стоят США, которые вмешиваются во внутренние дела других стран больше всех на земле.

Azmat Pathan: 7 голосов Единственное соревнование, которое нужно было бойкотировать, — Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году. За преступную войну, которая навсегда уничтожила Ирак. А нашего премьер-министра, паразита и лжеца, надо бросить диким собакам, вместо того чтобы давать ему миллионы за распространение лжи. Проблема Британии в том, что она до сих пор не избавилась от колониального мышления. Британцы не могут признать, что их бывшие колонии стали развиваться. Чёртовый лузеры.

Dixie normous: 6 голосов Смешно, Тереза Мэй (премьер-министр Англии. — Прим. «Чемпионата») проявляет столько твёрдости в этом вопросе, но прогибается под европейских мусульман. Она бесполезна в решении настоящих проблем.

Michael Pemberton: 6 голосов Путин как раз добивается, чтобы мы бойкотировали чемпионат мира. Мы должны поехать и играть в футбол и прекратить смешивать политику и спорт.

Summer Rules: 6 голосов Почему Зепп Блаттер до сих пор не в тюрьме?

Fobie Wobie: 5 голосов Главный враг всех британцев — Вестминстерский клан. Эти вредители закабалили страну. За последние 20 лет стало ясно, на чьей они стороне. Не на нашей.

Fobie Wobie: 4 голоса Грустно, что бедные овечки так ничего и не поняли. Путин и его приятели, конечно, не плюшевые мишки, но нет никаких доказательств, что за отравлением стоит Москва. Есть только заявления западных лидеров — а кто им поверит? Я думал, массы поймут, что ими манипулируют, но ошибался. Кто-то что-то понимает, но таких слишком мало.

The Don: 4 голоса Ничего нового: Блаттер опять покрывает своих дружков. Посадите его в тюрьму и проследите, чтобы он не вышел оттуда с помощью взятки.

Mike Chave: 4 голоса И тут Блаттер забеспокоился: вдруг придётся возвращать взятку?

Colin Morrison: 4 голоса Нас атакуют террористы, мы предали демократию, но пока все трубят о предполагаемых мелких действиях России, всё в порядке. Наш сад цветёт и пахнет.

Micheal Downs: 4 голоса Чемпионат мира нужно провести в другом месте. Россия — страна-изгой, её ненавидит большинство мира.

Dylan Kelsey: 4 голоса Тот самый момент, когда Запад стал использовать против Путина его же оружие. И нанял тысячи троллей, которые троллят путинских троллей (пишет про комментарии к статье. — Прим. «Чемпионата»).

Micheal Downs: 3 голоса Я рад, что у нас такой сильный лидер, который может защитить нас от агрессии России. Господи, благослови Терезу Мэй, которая выступила против этих хулиганов.

Sejanus Sej: 3 голоса Успокойтесь все, остыньте. Просто какой-то бывший шпион с длинным языком, который работал на обе стороны сразу, получил то, чего заслуживал. Не нужно драматизировать. Не нужны санкции, не нужно больше вообще ничего делать.