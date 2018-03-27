31 марта будет введена в пробную эксплуатацию первая в Шанхае автоматическая линия рельсового транспорта

Шанхай, 27 марта / Синьхуа / — 31 марта в пробную эксплуатацию вступит первая в Шанхае автоматизированная линия рельсового транспорта. Об этом сообщила во вторник шанхайская компания Shanghai Shentong Metro.

Новая линия под названием «Пуцзян» протяженностью около 6,7 км появится в поселке Пуцзян шанхайского района Миньхан. На ней будет расположено шесть станций. По этому маршруту будут курсировать беспилотные поезда.

Ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание линии «Пуцзян» будет нести фирма Shanghai Keolis, созданная Shanghai Shentong Metro совместно с французской транспортной группой Keolis.

Председатель правления фирмы Shanghai Keolis Тянь Ифэн сообщил, что на новой линии применяется автоматизированная беспилотная система вождения передового мирового уровня. Безопасность функционирования поездов будут обеспечивать системы автоматического управления и наблюдения.

После сдачи в пробную эксплуатацию линии «Пуцзян» общая протяженность сети шанхайского рельсового транспорта увеличится до 673 км, а количество станций — до 395, включая 53 пересадочные. -0-