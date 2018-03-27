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В Майкопе провели городской турнир по дзюдо
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В Майкопе провели городской турнир по дзюдо 

АиФ Адыгея 38 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В столице Адыгеи состоялось первое городское первенство по дзюдо.
«В соревнованиях, проходивших в зале спорткомплекса «Владимир Невзоров» при спортивной школе олимпийского резерва по дзюдо имени Якуба Коблева, приняли участие 86 юных спортсменов 2005-2008 годов рождения», рассказали в администрации Майкопа.
Победители и призеры определились в разных весовых категориях. Лидерами турнира в своих группах стали: Муслим Алибердов, Тамерлан Беданоков, Алихан Паков, Темиркан Тхазеплев, Алий Дзыбов, Тимур Косенков, Алексей Щербак, Ислам Дамоков, Ян Мелконян, Имран Казиев.
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