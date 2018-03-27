В Майкопе провели городской турнир по дзюдо

В столице Адыгеи состоялось первое городское первенство по дзюдо.

«В соревнованиях, проходивших в зале спорткомплекса «Владимир Невзоров» при спортивной школе олимпийского резерва по дзюдо имени Якуба Коблева, приняли участие 86 юных спортсменов 2005-2008 годов рождения», рассказали в администрации Майкопа.