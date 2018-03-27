12 признаков того, что вы становитесь плохим руководителем

У всех бывают плохие времена. Вы пытаетесь достичь определенной цели, но ничего не получается. Вы замечаете, что ваша команда не выкладываются на полную. Вы чувствуете, что теряете терпение. Вы не знаете, что делать. Чем дальше, тем хуже. Затем вы осознаете: вы становитесь плохим менеджером.

Я чувствовала то же самое. Меня переполняли сомнения, когда я начинала управлять Know Your Company. «Я все делаю правильно? Или я попала в ловушку и стала руководителем, которым всегда боялась быть?». Я на ранней стадии поняла, что надо что-то менять. Вот как определить, что вы постепенно становитесь плохим начальником.

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Признак 1: Вы считаете, что сотрудник «должен уже это знать»

Руководители обычно получают всю информацию. Однако они забывают, что остальные члены команды не владеют теми же знаниями. Не считайте, что сотрудник «должен уже это знать». Вместо этого подумайте, почему ваш коллектив не обладает необходимой информацией. Хорошие руководители знают, что их задача — удостовериться в том, что команда знает все, что нужно для достижения определенной цели.

Признак 2: Вы замечаете, что начали чаще говорить «нет» вместо «почему бы и нет?»

Во времена неопределенности лидеры боятся оригинальности и творчества. Хороший руководитель так не делает. Он понимает, что хорошие идеи и предложения могут принимать различные формы и не стоит их сразу отвергать. Кроме того, члены команды падают духом, потому что их предложения постоянно отклоняют. Подумайте: вы становитесь плохим менеджером, потому что боитесь новых идей?

Признак 3: Вы требуете от сотрудников оставаться допоздна на работе, хотя сами уходите домой вовремя

Наши действия являются примером для команды. Если вы просите кого-то задержаться на работе, но сами уходите вовремя — это показатель того, что вы не цените сотрудников или их время. Вспомните золотое правило нравственности: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе».

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Признак 4: Вы чувствуете, что вас невозможно заменить, и никто, кроме вас, не может справиться с работой

Чувство своей незаменимости — самое опасное качество для руководителя. Почему? Мы перестаем делегировать проекты и пытаемся сделать все сами. Когда мы примем тот факт, что другие могут справиться с работой лучше, мы сможем разделить ответственность, передать задания и не будем замедлять команду.

Признак 5: Вы думаете, что вопросы отвлекают от работы

Вы боитесь задавать сотрудникам вопрос, что они думают по поводу соцпакета и преимуществ работы в вашей компании, потому что считаете, что это отвлекает всех от работы. На самом деле у вашей команды уже есть для вас фидбек, независимо от того, спросите вы их или нет. Поэтому, не общаясь с сотрудниками, вы просто запускаете проблемы. Наберитесь смелости и задайте вопросы, ответы на которые вы, вероятно, не хотели бы слышать.

Признак 6: Вы придерживаетесь мнения, что эмоциям не место на работе

Эмоции — это факты. То, как мы себя чувствуем на работе, влияет на нашу эффективность. Поэтому мы должны принять эмоции команды точно так же, как мы принимаем обычные проекты.

Кадр из сериала «Кремниевая долина»

Работа — логическое и рациональное место, поэтому считаться с эмоциями других может показаться сложной задачей. Хорошие руководители ориентируются на то, как будут себя чувствовать члены команды, и это часть ежедневного процесса работы друг с другом.

Признак 7: Вы уверены, что проще сделать что-то самому, чем доверить это другому

Ваше нежелание передавать дела команде — очевидный признак того, что вы постепенно становитесь плохим руководителем. Хороший лидер знает, что суть командной работы заключается в доверии.

Признак 8: Вы думаете, что кто-то больше достоин вашего доверия, чем другие

Выделять любимчиков — прямой путь к плохому менеджменту. Если вы будете давать кому-то больше свободы, другие обидятся. Справедливость — самое важное качество хорошего руководителя.

Признак 9: Вы считаете, что присутствие сотрудника в офисе — это подтверждение его продуктивности

Вероятно, вы чувствуете себя спокойнее, когда видите перед собой сотрудника за компьютером в офисе. Вы видите, как человек работает, а это значит, он продуктивен, правда? Большая ошибка. Совсем не факт, что это действительно так. Признайте, что вам не важен результат, вам нужны доказательства того, что человек работал. Вы просто хотите контролировать других. Это желание будет мешать вашей команде.

Признак 10: Вам кажется, что если у сотрудника проблема или вопрос, он обратится к вам за помощью

Это так не работает. Сотрудники боятся начальников. Они видят в них людей, обладающих большой силой и влиянием. Они боятся проходить мимо вас, переживают, что вы плохо будете к ним относиться или вообще уволите.

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Они не будут с вами откровенными, пока вы не потребуете этого. Поэтому вы должны сами узнавать, с какими трудностями сталкивается команда — они не придут к вам первыми.

Признак 11: Вы «тестируете» сотрудников, чтобы убедиться в том, что они готовы и могут усердно работать

Вы ловите себя на том, что часто задаете вопросы во время собраний, чтобы просто «убедиться в том, что сотрудники внимательно слушают». Прекратите. Не тестируйте сотрудников. Задайте себе вопрос: «Почему я считаю необходимым проверить их? Почему я не могу создать атмосферу, где все просто смогут выкладываться на полную?»

Признак 12: Вы концентрируетесь только на том, как устранить отвлечения на работе

Конечно легко сфокусироваться на том, чего ваша команда не должна делать. Почему они так долго обедают или сидят в фейсбуке? Нужно это запретить. Ни в коем случае не думайте об этом. Хорошие менеджеры выбирают другой подход: они пытаются понять, что необходимо дать сотрудникам, чтобы те чувствовали себя комфортнее на работе.

Все лидеры ловили себя на одном из вышеперечисленных пунктов. Важно заметить это сразу. Не оправдывайте себя за плохое поведение. И не ругайте себя. Просто примите это и решите, что нужно сделать по-другому.

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