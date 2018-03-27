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Еще четыре страны могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018
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Еще четыре страны могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 

LiveSport.Ru 37 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Еще четыре страны могут примкнуть к бойкоту чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
По информации The Sun, турнир могут бойкотировать официальные представители Польши, Дании, Швеции и Японии.
Речь идет только о бойкоте со стороны представителей руководства страны. Национальные сборные бойкотировать турнир не будут.
Также британское издание сообщило о возможном бойкоте турнира со стороны Австралии, однако австралийцы уже заявили, что не будут бойкотировать турнир.
Напомним, ранее власти Исландии заявили о бойкоте ЧМ-2018 со стороны чиновников. Также о бойкоте ЧМ-2018 заявили власти Великобритании.
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