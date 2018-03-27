Мостовой: Для нас авторитетов не было. Бразилия или Франция — по барабану!

— Вы участвовали в первом отборочном матче Евро-2000 против Франции, когда мы проиграли в Москве 2:3. Чем запомнилась та встреча? — По игре мы действующим чемпионам мира тогда не уступили. Они воспользовались нашими ошибками, наказали нас на контратаках. А мне, конечно, больше всего запомнился собственный гол со штрафного.

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— Побаивались соперников, в рядах которых был Зинедин Зидан ? — Вообще нет. Бышовец тогда собрал опытную команду. У нас 70 процентов состава выступало за границей. Какой может быть страх? Для нас тогда авторитетов не было. Франция, Бразилия — все по барабану! Уважали того же Зидана, конечно. Но без мандража.

— Бышовца вскоре уволили. Потом пришел Романцев — и сборная начала всех побеждать. Что скажете о знаменитом матче 1999 года в Сен-Дени, когда у французов был взят реванш с аналогичным счетом 3:2? — Турнирное положение на команду давило. Надо было побеждать во всех оставшихся матчах. И мы почти это сделали, если бы не та злосчастная игра с Украиной…

К гостевому матчу с Францией я готовился, но в тот момент меня мучала травма, с которой сложно было играть в полную силу. На последней тренировке пробивал штрафные и почувствовал: что-то не то со мной, паховые мышцы болят, не могу спокойно бить. Попросил, чтобы меня покололи, обезболили, но в день игры ничего не улучшилось.

— А Романцев как отреагировал? — Он ждал, сказал: «Саша, как будешь готов, скажи». В итоге я продержался 26 минут, потом меня заменил Хохлов. На следующий день мне сделали операцию…

— Что происходило на скамейке, когда наши начали забивать французам? — Радость была сдержанной, она отличается от той, что бывает сейчас. Мы не воспринимали победу как что-то из ряда вон выходящее. Выиграли и выиграли. В раздевалке много радовались, но потом переоделись и поехали в гостиницу. В героев нас никто не возводил. В ресторан никто не побежал. Романцев поблагодарил команду в своем привычном, спокойном тоне.

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— К автору двух мячей Александру Панову было какое-то особое отношение? — Никак к нему не относились, забил и забил. После этих голов его пригласили играть за «Сент-Этьен». К сожалению, Сашка там недолго продержался.

— Давайте вспомним еще одну встречу с Францией. Это было в апреле 2002 года, перед чемпионатом мира… — Игра была очень агрессивная. Французы, памятуя о предыдущем поражении, хотели поквитаться с нами. Они серьезно нас прессинговали, но мы им не поддавались. Была знаменитая потасовка. Карпин с Лизаразу, с Пети, еще с кем-то поругался. Зидан подключился. Потом в под трибунном помещении все это продолжилось.

Для меня авторитетов среди соперника не было. Я за всю карьеру забил столько голов, и таких красивых, что покажи любому чемпиону мира — он рот откроет. Играл с Макелеле, они все с меня «офигевали», когда я кого-то обыгрывал или забивал. Поэтому никто никого не боялся.

— От нынешней сборной России чего ждете после разгрома от Бразилии? — Ничего не жду. После провального Евро-2016 я к товарищеским играм отношусь спокойно, проиграли-выиграли — не важно. Все покажет чемпионат мира, там и мотивация другая, и все остальное. Проиграли Бразилии? Ну и что, у нас этой сборной в группе нет, у нас есть Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

Даже если мы сегодня проиграем французам — команда не разбежится.

— Как вы относитесь к возможной натурализации Ари? После травмы Кокорина бразилец мог быо принести пользу сборной? — Полтора года назад, когда дали паспорт Гилерме, я честно не понимал зачем это было нужно. У нас что, нет вратарей нормальных, нет молодых ребят? На что мне кричали: назовите фамилии. Я говорю: ребята, я вам с десяток вратарей назову. В итоге сделали ему паспорт, свозили на Евро, он там посидел на лавке и вернулся. С таким успехом и меня можно было сделать третьим голкипером, и вас. Через пару месяцев у нас в чемпионате себя зарекомендовали Лунев, Селихов и много кто. У меня вопрос: а их раньше не было? Были. Просто никто не хотел замечать.

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Точно такое же отношение к Ари. Он хороший нападающий, бесспорно. Но давайте еще тогда кого-нибудь натурализуем Мусу, например, или еще кого-то. Это ужас, в многомиллионной стране не можем найти форварда!

— Кто тогда должен сыграть вместо Кокорина? — На это пусть отвечает тренерский штаб, руководство. Это их прерогатива, а с нас ветеранов, что спрашивать? Проблема в том, почему мы не выращиваем своих. Я смотрю на условия, в которых тренируются наши футболисты, ни в одной стране мира такого нет. В 90-е ни полей, ни баз тренировочных нормальных не было, и то, мы умудрялись показывать неплохой футбол. А сейчас что-то подмерзло или какая-то проблема — тут же жалуются.

Кутепов меня сразил наповал. В перерыве матча с бразильцами на камеру заявил: «Мы набегались с ними в первом тайме». Я, когда услышал, просто в шоке был, как можно молодому парню такое говорить?! В 23 года 45 минут отстоял на своей половине, пару раз выбил мяч, и он устал! А бразильцы, которые сыграли на стольких турнирах, не устали? Марсело почему-то не устал, который носится на левом фланге, каждую субботу, воскресенье, и все дни, когда он в Испании играет и в Лиге чемпионов…