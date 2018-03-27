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Анфиса Резцова: В провале виноваты все, но прежде всего — Кравцов, Тихонов, Касперович и тренеры сборной
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Анфиса Резцова: В провале виноваты все, но прежде всего — Кравцов, Тихонов, Касперович и тренеры сборной 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: Советский спорт
— Возлагать всю вину на тренеров сейчас — это неправильно. Мы можем справиться и без иностранных тренеров, потому что у нас есть свои специалисты: Анатолий Николаевич Хованцев, кандидатуру которого я предлагала Кравцову; Владимир Александрович Аликин. Кравцов прислушался, но сделал в итоге по-своему. Рядом с ним есть великий четырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов, который на днях высказался очень резко, что всех надо гнать метлой, что Прохоров натворил дел, все плохо и все такие сволочи. Я просто хочу спросить Александра Ивановича и Александра Михайловича: у вас было четыре года после Прохорова что-то изменить, что-то исправить, что-то нормализовать. Но за эти четыре года не то что ничего не улучшилось, но, по-моему, стало ещё хуже.
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Я думаю, что нужно вернуться к той системе, где были правдивые отборы, доверительные взаимоотношения в команде, чтобы тренеры слышали спортсменов, чтобы руководители не лезли в подготовку спортсменов. Виноваты сейчас и все, и никто. Если брать конкретнее, то это Кравцов, Тихонов, Касперович и тренеры команды.
У нас в команде нет доверительных отношений, ребята многим недовольны, их никто не слышит, а порой они боятся даже поделиться своими проблемами с тренерами, потому что их все равно не услышат, или услышат, но сделают по-своему. Недоверительность и нечестность привела вот к такому результату — заявила Резцова в интервью "Советскому спорту". Полностью интервью олимпийской чемпионки будет опубликовано на нашем сайте в ближайшее время.
Напомним, что в сезоне-2017/18 впервые в истории представительнимцы женской сборной России ни разу не смогли попасть на пьедестал. Лучшим результатом у девушек в личных гонках стало шестое место Екатерины Юрловой-Перхт в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце. На счету представителей мужсклой сборной на этапах Кубка мира две победы и четыре третьих места.
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