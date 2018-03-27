Сергей Куликов: «Предлагаете играть „Амкару“ на лохмотьях до 2020 года?!»

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов объяснил «СЭ», почему стадиону «Звезда» в Перми выдали лицензию до 2020 года, однако «Амкару» нельзя там проводить домашние матчи сейчас. Пермяки сыграют с «Локомотивом»​ в 24-м туре на «Звезде».

— Зачем полю на «Звезде» давали лицензию аж до 2020 года, если основе «Амкара» нельзя там принять «Локомотив»?

— Ну истрепалось поле. Не выдержало оно всех нагрузок. Или вы предлагаете до лета 2020 года продолжать играть на лохмотьях?!

— Гаджиев и Белоруков считают, что поле ровное и позволяет играть в футбол.

— Это Гаджиев говорит. А есть специальная лаборатория, которая проводит тесты. Ну истрепалось поле. Понимаете? Все на нем работают, тренируются… Бывает же, что газон приходит в негодность. Приехала комиссия и пришла к выводу, что есть определенные вопросы к покрытию и что играть на нем нельзя. Для соревнований ранга премьер-лиги его, конечно, надо менять! Здесь уже вопросы к руководителям клуба, города, региона. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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