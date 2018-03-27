Ещё
Сергей Куликов: «Предлагаете играть „Амкару“ на лохмотьях до 2020 года?!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Куликов: «Предлагаете играть „Амкару“ на лохмотьях до 2020 года?!» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов объяснил «СЭ», почему стадиону «Звезда» в Перми выдали лицензию до 2020 года, однако «Амкару» нельзя там проводить домашние матчи сейчас. Пермяки сыграют с «Локомотивом»​ в 24-м туре на «Звезде».
— Зачем полю на «Звезде» давали лицензию аж до 2020 года, если основе «Амкара» нельзя там принять «Локомотив»?
— Ну истрепалось поле. Не выдержало оно всех нагрузок. Или вы предлагаете до лета 2020 года продолжать играть на лохмотьях?!
— Гаджиев и Белоруков считают, что поле ровное и позволяет играть в футбол.
— Это Гаджиев говорит. А есть специальная лаборатория, которая проводит тесты. Ну истрепалось поле. Понимаете? Все на нем работают, тренируются… Бывает же, что газон приходит в негодность. Приехала комиссия и пришла к выводу, что есть определенные вопросы к покрытию и что играть на нем нельзя. Для соревнований ранга премьер-лиги его, конечно, надо менять! Здесь уже вопросы к руководителям клуба, города, региона. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Почему молодежкам «Амкара» и «Локо» можно играть в Перми, а основам — нет? Отвечает РФС
Спорт-Экспресс: последние новости
Фонсека подтвердил переговоры с "Шахтером" Вячеслав Грозный: "Вполне возможно, что Сейдахмет повторит путь Зинченко" Капризов занимается с Поповым и Григоренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201826
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ3
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение