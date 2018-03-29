Академический курс: как «Атлетико» стал суперклубом

Еще в середине нулевых мадридский «Атлетико» был крепким середняком испанского чемпионата, а теперь это один из самых успешных клубов Европы. Команда умудряется выигрывать трофеи — с 2010 года две победы в Лиге Европы, два финала Лиги чемпионов и титул чемпионов Испании — имея весьма ограниченный бюджет. Руководитель юридического департамента футбольной академии «Атлетико» Антонио Ривера в рамках мастер-класса на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA рассказал, как клубу удалось добиться столь мощного прогресса. Корреспондент Forbes все внимательно законспектировал.

Разумные трансферы

Бюджет «Атлетико» на сезон 2017/18, по оценке испанской газеты Marca, составляет €343 млн, и это лишь 12-й показатель в рейтинге самых богатых клубов Европы. Однако это не мешает команде Диего Симеоне регулярно бороться трофеи как в Испании, так и в Европе. Весной 2018-го «Атлетико» занимает вторую строчку в клубном рейтинге УЕФА , опережая куда более богатые «Барселону» (€897 млн), «Баварию» (€570 млн) и «Ювентус» (€500 млн).

«Атлетико» не позволяет себе сумасшедших трат на игроков, как, к примеру, французский «ПСЖ», который выложил за Неймара около €300 млн Каждый трансфер мадридского клуба предельно рационален и нацелен на то, чтобы сделать команду сильнее. К тому же бюджет регулярно пополняется за счет продажи футболистов. Так, в сезоне 2017/18 «Атлетико» приобрел игроков на €102 млн, а продал на €103,5 млн Такой взвешенной трансферной политики клуб придерживается довольно давно: команда усиливается, но при этом, как правило, зарабатывает.

Клубная академия

Помимо трансферов, руководство «Атлетико» уделяет большое внимание развитию молодых игроков. Структура академии «Атлетико» — это пирамида, по которой движутся воспитанники. Только сильнейшие футболисты достигают ее вершины — основного состава. А общее число команд в структуре академии — 81, в них играют более 1 600 футболистов.

Такое количество игроков требует финансовых вложений. Однако результат оправдывает инвестиции. Еще пять лет назад расходы на академию составляли €9 млн, а доход составлял чуть больше €3 млн Постепенно ситуация изменилась. В сезоне 2017/18 расходы академии составили $14, 241 млн, а доходы — €14,279 млн При этом трансферы в бухгалтерии футбольной академии не учитываются — речь идет о рекламных доходах и операционных расходах.

Однако трансферы воспитанников — это еще один важный аспект успеха «Атлетико». Многие выпускники академии становятся востребованными на европейском рынке. Так, в 2007-м клуб продал в «Ливерпуль» Фернандо Торреса за €38 млн А летом 2017-го за Тео Эрнандеса мадридский «Реал» заплатил €24 млн Таким образом, академия не только исправно поставляет футболистов в главную команду — сейчас в основе играют 6 собственных воспитанников (их общая трансферная стоимость — €184 млн), но и помогает клубу зарабатывать. Футбольная академия «Атлетико» уже имеет филиалы в 33 странах мира, а в ближайшем будущем планирует открыть еще один — в России.

Продвижение бренда за рубежом

«Атлетико» развивается не только в Испании. Клубу очень важно стать мировым брендом. Прежде всего «Атлетико» работает над увеличением своей фанатской базы за рубежом — и вполне успешно. В соцсетях на страницы «Атлетико» подписан 21 млн человек, а суммарная телеаудитория матчей с участием мадридской команды в сезоне 2016/17 составила 380 млн зрителей по всему миру. Официальный фан-клуб «Атлетико» насчитывает более 120 000 членов, и их количество постоянно растет.

Второй аспект международного развития — это сотрудничество с глобальными компаниями, а иногда — целыми государствами. В 2012 году «Атлетико» подписал соглашение с министерством туризма Азербайджана. Такое сотрудничество было выгодно для обеих сторон: клуб получил около €90 млн, а о новом туристическом направлении узнали болельщики по всей Европе — они постоянно видели надпись на футболках «Атлетико» Azerbaijan Land of fire.

Кроме того, мадридский клуб сотрудничает с китайской корпорацией Wanda (киноиндустрия, здравоохранение, спортивный менеджмент), которая владеет 17-процентным пакетом акций «Атлетико». Благодаря этому «Атлетико» увеличивает свое влияние в Китае. Клуб ежегодно проводит программы, в рамках которых китайские футболисты приезжают на стажировки в Мадрид и проходят обучение в академии «Атлетико».

Ключевой момент в отношениях Wanda и «Атлетико» — это строительство нового стадиона, которое обошлось в €240 млн 68-тысячную арену (третья по вместимости в Испании) назвали в честь старого стадиона «Метрополитано», где клуб проводил домашние матчи до 1963 года, а нейминговые права получила компания Wanda.

Кроме того, современная арена поможет клубу увеличить выручку. Отчет Deloitte Money League за сезон 2016/17, который «Атлетико» провел на старом «Висенте Кальдерон» вместимостью 55 000 зрителей, оценил доходы клуба по статье matchday (билеты, ложи, торговля на стадионе и прочее) в €41 млн По опыту других европейских клубов, перебравшихся на более вместительные и комфортные арены (лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и другие), можно прогнозировать рост выручки в матчевые дни на 30% уже в первый сезон после переезда. И цифры «Атлетико» это подтверждают: в сезоне 2017/18 средняя посещаемость поднялась — с 45 000 до 55 000 зрителей в среднем за матч.