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У «Атлетико» перед игрой с «Депортиво» осталось лишь 12 доступных полевых игроков
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У «Атлетико» перед игрой с «Депортиво» осталось лишь 12 доступных полевых игроков 

SPORT24.ru 46 минут назад
Мадридский «Атлетико» испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем испанской Примеры против «Депортиво».
Как сообщает Marca, в распоряжении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне осталось лишь 12 полевых игроков, а также два вратаря. Все остальные футболисты либо травмированы, либо не смогут принять участие в игре с «Депортиво» из-за дисквалификации. При этом один из вратарей «Атлетико» Ян Облак был вынужден покинуть расположение сборной Словении из-за опасности рецидива травмы.
У Симеоне осталось 4 защитника (Врсалько, Савич, Годин и Эрнандес), 5 полузащитников (Сауль, Коке, Габи, Парти, Корреа) и 3 нападающих (Торрес, Коста, Гамейро).
Матч «Атлетико» — «Депортиво» пройдет 1 апреля.
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