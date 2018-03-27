В обойме Симеоне перед матчем с «Депортиво» осталось всего полевых 12 игроков

В обойме главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед воскресным матчем 30-го тура Ла Лиги против «Депортиво» из Ла-Коруньи осталось всего 12 полевых игроков.

Так, на сегодняшний день выйти в ближайшей игре за клуб могут только: защитники — Врсалько, Савич, Годин и Лукас Эрнадес; полузащитники — Сауль, Коке, Габи, Партей и Корреа; нападающие — Коста, Торрес и Гамейро.

Отметим, что Гризманн и Витоло пропустят игру с «Депортиво» из-за дисквалификации, а остальные игроки «матрасников», которые рискуют пропустить матч, находятся в лазарете.