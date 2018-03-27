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В обойме Симеоне перед матчем с «Депортиво» осталось всего полевых 12 игроков
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В обойме Симеоне перед матчем с «Депортиво» осталось всего полевых 12 игроков 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В обойме главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед воскресным матчем 30-го тура Ла Лиги против «Депортиво» из Ла-Коруньи осталось всего 12 полевых игроков.
Так, на сегодняшний день выйти в ближайшей игре за клуб могут только: защитники — Врсалько, Савич, Годин и Лукас Эрнадес; полузащитники — Сауль, Коке, Габи, Партей и Корреа; нападающие — Коста, Торрес и Гамейро.
Отметим, что Гризманн и Витоло пропустят игру с «Депортиво» из-за дисквалификации, а остальные игроки «матрасников», которые рискуют пропустить матч, находятся в лазарете.
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