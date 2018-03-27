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В районе Куркино закрылся хоккейный сезон
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В районе Куркино закрылся хоккейный сезон 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Закрытие хоккейного сезона состоялось на днях на катке в районе Куркино. Зиму проводили товарищеским матчем между командами Куркина и Химок.
— Матч получился упорным. Игроков отличали азарт и воля к победе. В результате победила дружба. Счет матча — 2:2, — отметили в Центнре творчества и доуга «Ростки».
Напомним, что в 2018 году из-за продолжительной морозной погоды объекты зимнего спорта завершают свою работу на две-три недели позже обычного. В лесопарковых зонах еще можно покататься на лыжах, только совсем недавно на «каникулы» ушел каток в парке «Северное Тушино» на улице Свободы. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
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