«Атлетико» может включить в заявку на матч с «Депортиво» только 12 игроков

«Атлетико» перед матчем 30-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, сообщает Marca. Тренерский штаб «матрасников» во главе с Диего Симеоне в ближайшей игре национального первенства не сможет рассчитывать на защитника Хосе Марии Хименеса (травма), а также нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Витоло (дисквалификации). Таким образом, в заявку «Атлетико» на игру, которая состоится 1 апреля, смогут войти только 12 полевых игроков (по 4 защитника, полузащитника и нападающих) и 2 вратаря. После 29 туров «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 64 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 11 очков. У занимающего третью строчку "Реала" — 60 очков.