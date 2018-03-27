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«Атлетико» может включить в заявку на матч с «Депортиво» только 12 игроков
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«Атлетико» может включить в заявку на матч с «Депортиво» только 12 игроков 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Фото: Soccer News
«Атлетико» перед матчем 30-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, сообщает Marca. Тренерский штаб «матрасников» во главе с Диего Симеоне в ближайшей игре национального первенства не сможет рассчитывать на защитника Хосе Марии Хименеса (травма), а также нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Витоло (дисквалификации).
Таким образом, в заявку «Атлетико» на игру, которая состоится 1 апреля, смогут войти только 12 полевых игроков (по 4 защитника, полузащитника и нападающих) и 2 вратаря.
После 29 туров «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 64 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 11 очков. У занимающего третью строчку "Реала" — 60 очков.
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