Прогноз на матч Атлетико — Депортиво: команда Симеоне уверенно обыграет аутсайдера

«Атлетико» Мадрид — «Депортиво». Прогноз на матч 30-го тура испанской Ла Лиги (01.04.2018, 21:45 мск).

Воскресную программу очередного тура испанской Примеры закроем матч в Мадриде, где встретятся вторая сверху и вторая снизу команды чемпионата — «Атлетико» примет в гости «Депортиво». Вчерашняя потеря очков «Барселоны» не слишком вдохновляет «матрасников», ведь чемпионская гонка уже по сути проиграна, но вчерашняя победа "Реала" должна заставить команду Диего Симеоне играть на победу. Да и в принципе «Атлетико» обязан разбираться дома с аутсайдером при любых обстоятельствах, даже без дисквалифицированного Гризманна. Букмекеры предлагают на победу хозяев в этом матче невысокий коэффициент 1.27.

Команда

"Атлетико"

49:14 "Депортиво"

26:60 "Атлетико" Мадрид

Нельзя сказать, что мадридскому «Атлетико» национальный чемпионат уже не интересен — нужно стараться финишировать в таблице выше своего принципиального соперника «Реала». Тем не менее нельзя не утверждать, что приоритетным для «матрасников» всё же является Лига Европы в концовке нынешнего сезона. На стадии 1/8 финала евротурнира команда Диего Симеоне очень уверенно разделалась в двух матчах с московским «Локомотивом» (3:0, 5:1), и уже в ближайший четверг мадридцы начнут четвертьфинальное противостояние с лиссабонским «Спортингом» домашним матчем. Что касается Ла Лиги, то в прошлом туре «Атлетико» проиграл в гостях «Вильярреалу» (1:2), пропустив 2 гола в последнюю десятиминутку.

"Депортиво"

Болельщикам «Депортиво» не позавидовать. Галисийский клуб со славными традициями стремительно приближается к Сегунде, и для Спасения в элитной лиге команде из Ла-Коруньи нужно совершать подвиги, учитывая нынешнее 8-очковое состояние от спасительной 17-й строчке в турнирной таблице. А предпосылок для этих подвигов по сути нет — «Депор» в последний раз побеждал ещё в первой половине декабря. Полтора месяца назад команду принял Кларенс Зеедорф, но в семи турах молодой тренер сумел заработать с командой только 3 очка. В прошлом туре галисийцы обязаны были побеждать дома у прямого конкурента за выживание «Лас-Пальмаса» (1:1), но пришлось довольствоваться лишь ничьей.

Не сыграют: Фернандо Наварро (дисквалифицирован). Энеко Боведа, Федерико Вальверде и Федерико Картабия (травмированы).

Где смотреть матч

Матч «Атлетико» — «Депортиво» покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция там запланирована на 21:40 по московскому времени. В это же время уже будет доступна текстовая трансляция этой встречи на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Атлетико" выиграл больше половины предыдущих матчей против «Депортиво», о чём свидетельствует соответствующая статистика: +50=23-26, разница мячей 170:112. Галисийцы в последний раз обыгрывали «матрасников» в 2009-м году. Особенно успешно «Атлетико» справляется с «Депортиво» в родных стенах, выиграв 11 последних очных матчей в родных стенах. В матче первого круга нынешнего сезона команда Диего Симеоне с большим трудом победила в Ла-Корунье с минимальным счётом 1:0, благодаря голу Томаса Тейе на последних секундах встречи.

Интересные факты

"Атлетико" имеет 7-матчевую победную серию в домашних матчах, причём все эти победы были добыты всухую (+7=0-0, 17:0);

"Атлетико" обладает лучшей обороной чемпионата — 14 пропущенных голов;

"Атлетико" не проиграл ни одного домашнего матча в чемпионате (10=4-0, 24:4);

"Атлетико" имеет 12-матчевую беспроигрышную серию в очных матчах с «Депортиво» (+9=3-0, 23:3);

"Атлетико" выиграл у «Депортиво» в последних 11-ти домашних матчах (+11=0-0, 28:3);

"Депортиво" имеет 14-матчевую безвыигрышную серию (+0=5-9, 8:33);

В последних восьми выездных матчах чемпионата «Депортиво» заработал лишь 1 очко (+0=1-7, 2:25). Последние 5 матчей были проиграны (+0=0-5, 1:18);

"Депортиво" не забивал в последних четырёх выездных матчах;

"Депортиво" пропускал в каждом из последних 11-ти выездных матчей;

"Депортиво" пропустил 60 голов в чемпионате. Больше только у «Лас-Пальмаса» (61);

"Депортиво" является худшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+4=12-13, 14:27).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"