Схватка Симеоне и Зеедорфа: «Атлетико» принимает «Депортиво»

«Атлетико» — «Депортиво»

Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Даниэль Трухильо Суарес (Испания)

Воскресная программа 30 тура испанской Примеры будет завершаться в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», где встретятся «Атлетико» и «Депортиво». Противостояние 2-й и 19-й команды чемпионата априори выделяет безоговорочного фаворита, тем более, история противостояний этих соперников целиком говорит в пользу «матрасников». Последние 6 домашних матчей «Атлетико» против «Депортиво» завершились с общим счетом 17:0 в пользу хозяев, и текущий сезон не дает предпосылок для изменения столь уверенной статистики мадридской команды.

В прошедшем туре «матрасники» потерпели третье поражение в текущем сезоне Примеры: неудачей завершился выезд к «Вильярреалу» — 1:2. Отрыв «Барселоны» стал еще больше, и теперь «Атлетико» стоит сконцентрироваться на сохранении второй строчки по итогам чемпионата — "Реал" уже очень близко. Кроме того, в ближайший четверг команду ожидает домашний поединок Лиги Европы против «Спортинга», в котором «индейцы» также считаются фаворитами. В общем, у «Атлетико» вполне себе амбициозные цели на остаток сезона: серебро Примеры и победа в Лиге Европы. Не помогут команде в игре с «Депортиво» травмированный Флилипе Луис и дисквалифицированный Антуан Гризманн

Подопечные Кларенса Зеедорфа набрали лишь 3 очка в 7 играх под руководством нового главного тренера. Команда очень близка к вылету в Сегунду, ведь до спасительного 17-го места ей недостает целых 7 очков. Последняя победа «бело-голубых» в Примере датирована началом декабря прошлого года, после чего было 9 поражений и 5 ничейных исходов. В прошедшем туре команда расписала домашнюю ничью с «Лас-Пальмасом», что не добавило ей шансов выбраться из подвала таблицы. Встреча первого круга «Депортиво» и «Атлетико» завершилась минимальной победой «матрасников» — 1:0.

Интересные факты противостояния «Атлетико» и «Депортиво»:

"Атлетико" выиграл 11 последних домашних матчей против «Депортиво» во всех турнирах.

"Бело-голубые" проиграли 8 из 9 последних гостевых матчей.

В 5 предыдущих домашних поединках «матрасники» не пропустили ни одного гола.

Серия без побед «Депортиво» насчитывает уже 14 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Годин, Савич, Люка Эрнандес, Парти, Габи, Сауль, Коке, Гамейро, Диего Коста.

Депортиво: Мартинес, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Луизинью, Мунтари, Москера, Гильерме, Адриан, Перес, Андоне.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Депортиво»:

Очень мало шансов у «Депортиво» зацепить мадридскую команду, о чем отчетливо говорит текущая форма соперников. Но пример «Вильярреала» показал, насколько могут быть уязвимы подопечные Симеоне, да и мотивации у дружины Зеедорфа не меньше. Возможно, встреча с «Атлетико» — один из последних для них шансов зацепиться за прописку в Примере.

Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 1,29, ничейный исход — 6,20, виктория «Депортиво» — 13,50.

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