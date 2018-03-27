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Молодые омские «классики» успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа
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Молодые омские «классики» успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
В Бердске завершилось первенство Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет.
На турнире выступили около 300 юных атлетов из 11-ти регионов СФО, включая сильнейшие в этом виде Новосибирскую, Омскую, Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский края.
Успешно выступили на соревнованиях омские борцы, завоевав в общей сложности девять медалей: две золотых, четыре серебряных и три бронзовых.
Победителями первенства стали Заурбек Гандалоев (до 48 кг) и Илья Гаас (до 57 кг). К слову, в весовой категории до 57 кг почти весь пьедестал почета заняли омичи. Серебряным призером в этой категории стал Георгий Гальчук, бронзовая награда досталась Александру Крикухе.
Также в копилке омской дружины еще три «серебра» — у Тимурлана Аширбаева (до 38 кг), Алибека Амирова (до 44 кг), Савелия Власова (до 85 кг) и две «бронзы» — у Владимира Гизбрехта (до 35 кг) и Даниила Белодеда (до 85 кг). Еще шесть спортсменов остановились в шаге от пьедестала, заняв пятые места.
Президент федерации спортивной борьбы Омской области Юрий Крикуха позитивно оценил итоги выступления омских борцов: «Отрадно, что шесть человек боролось в финале, причем двое из них выиграли. Именно выигрыш в финале дает надежды на то, что на первенстве России ребята тоже могут выступить успешно — такова психология у спортсменов-победителей. Хотелось бы отметить весовую категорию до 57 кг, у нас традиционно в этом весе выступают хорошо. На прошлогоднем первенстве Сибири тройка призеров также была из Омска. Приятно, что мы являемся „законодателями моды“ в этой весовой категории. Подводя итоги выступления, можно отметить, что мы не только сохранили традиции прошлого года, но и приумножили их. Спасибо тренерам за подготовку. Будем надеяться, что времени, которое остается до первенства России, хватит на то, чтобы к нему достойно подготовиться, качественно побороться и продвинуться на пару шагов вперед в нашей работе».
Отметим, что победители и призеры зональных соревнований завоевали путевки на первенство России. В начале марта еще один омский борец Филипп Лепешев уже обеспечил себе право выступить на всероссийском финале, завоевав «бронзу» на первенстве Уральского федерального округа.
Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет пройдет в Элисте в мае.
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