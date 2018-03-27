Бывший игрок «Рубина» Сонг может продолжить карьеру в США 

Как сообщает Metro, в футболисте заинтересован клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз».
На предстоящей неделе камерунский футболист планирует приступить к тренировкам на базе команды. В ближайшее время Сонг собирается набрать в Нью-Йорке форму и лишь потом приступить к переговорам со своим потенциально новым клубом.
Прошедшей зимой камерунский полузащитник расторг контракт с «Рубином» и сейчас является свободным агентом. Сонг отыграл за казанскую команду 24 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.