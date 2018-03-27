Ещё
Бывший игрок «Рубина» Сонг может продолжить карьеру в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший игрок «Рубина» Сонг может продолжить карьеру в США 

Чемпионат.com 2 часа назад
Как сообщает Metro, в футболисте заинтересован клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз».
На предстоящей неделе камерунский футболист планирует приступить к тренировкам на базе команды. В ближайшее время Сонг собирается набрать в Нью-Йорке форму и лишь потом приступить к переговорам со своим потенциально новым клубом.
Прошедшей зимой камерунский полузащитник расторг контракт с «Рубином» и сейчас является свободным агентом. Сонг отыграл за казанскую команду 24 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
Чемпионат.com: последние новости
Кузяев: сборная Франции приедет в Россию рассерженной Обзор игрового дня НХЛ. 26 марта 2018 года. Овечкин забил 45-й гол в сезоне Широков: посмотрим, как пробить Сорокина, надеюсь, найдём ключ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201826
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ3
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение