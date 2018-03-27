Областные соревнования по зимнему многоборью ЛИГИ ГТО прошли в Иркутске

Участие в соревнованиях приняли более 40 спортсменов.

Многоборье включало в себя две дисциплины — стрельбу из пневматической винтовки и плавание. В личном зачете у мужчин победил Станислав Шнейгельбергер, второе место занял Денис Давыдов , третье — у Федора Щепкина. Среди женщин победила Ирина Томилова, на второй строчке — Нина Чеверикина, на третьей — Екатерина Нижегородцева.

В общекомандном зачете первое место заняла команда «Троеборец», на втором — команда «ТЮНГД», на третьем — команда «AdidasRunClub».

В сентябре запланированы соревнования по летнему многоборью Лиги ГТО, куда войдут такие дисциплины, как бег на 100 м, 2 и 3 км, прыжки в длину с места, наклоны из положения стоя и силовые упражнения. Подготовиться к летнему многоборью можно в легкоатлетическом манеже стадиона «Труд», где каждую субботу с 10.00 до 11.00 часов проходят бесплатные тренировки ГТО по общефизической подготовке.