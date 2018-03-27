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Fire Emblem Echoes: Тени Валентии — демонстрация перевода №3
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Fire Emblem Echoes: Тени Валентии — демонстрация перевода №3 

DTF.RU 2 часа назад
Пока немногочисленные тестеры яростно ищут косяки в переводе Sonic The Hedgehog 2006, редакторы не менее яростно редактируют и сверяют перевод Fire Emblem Echoes. И мы хотим показать немного геймплея с переводом. Приятного просмотра!
ВНИМАНИЕ: в видео присутствует спойлер, но если смотрели наш стрим первой главы, то он уже вам не страшен.. Если же всячески избегаете спойлеров — не смотрите видео. Мы вас предупредили. ВНИМАНИЕ 2: в видео используется английский даб, для того, чтобы разница в переводе была ещё наглядней. P. S. Sonic 2006 тоже получит видео-апдейт.
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