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Врачи показали, как чувствуют себя аутисты в метро. Видео
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Врачи показали, как чувствуют себя аутисты в метро. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Представители Британского общества аутизма опубликовали социальное видео, в котором показано, как чувствуют себя в метро и вообще в толпе люди, страдающие этим заболеванием. Выход ролика приурочен к Международной неделе информирования о проблемах аутизма, которая в этом году проходит с 26 марта по 2 апреля, сообщает The Drum.
Опубликованное ниже видео снято креативной командой Don’t Panic London, которая занимается просвещением в области психического здоровья. Главную роль в клипе сыграла 21-летняя актриса Саския Лупин, которая сама ежедневно борется с аутизмом.
По словам британки, иногда она не может выйти из дома, опасаясь незнакомой среды, громких звуков и незапланированных обстоятельств вроде задержки поезда.
"Когда я думаю, что мне придется столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами, я начинаю злиться, волноваться и паниковать. Но больше всего меня пугает собственная беспомощность", — рассказала Саския Лупин.
Глава благотворительной организации Don’t Panic London Марк Левер заявил, что многие не осознают, что такое аутизм.
"Люди видят, что кто-то ведет себя странно и начинают тут же воспринимать это в штыки. Необходимо рассказывать об этой проблеме", — заявил Левер.
Британец подчеркнул, что страдающие аутизмом люди могут быть социальны, строить карьеру и заниматься творчеством.
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