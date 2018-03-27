Ундер может перейти в «Барселону»

Эту информацию подтвердил спортивный директор «волков» Рамон Мончи

"Это правда, что «Барса» им интересуется. Агент Ундера имеет хорошие отношения с руководством клуба и он сообщил мне, что у них определённо есть интерес. Пока мы не получали никаких предложений по игроку, но я не удивлюсь, если за ним следят. Он молод, талантлив и забивает много голов" — сказал Мончи.

В этом сезоне 20-летний Ундер сыграл за «Рому» 24 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист.