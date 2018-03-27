Депутат МО Вешняки задал вопрос главе управы района Вешняки о благоустройстве детской площадки 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Вешняки поступили обращения от жителей по ул. Вешняковская д.12 корп. 1 и корп.1. Неравнодушные жители района просили прокомментировать сокращение размеров детской площадки, и как следствие увеличение парковочных карманов.
Глава управы района Вешняки Сергей Махов ответил, что работу по обустройству парковочных карманов проводились в летний период. С такими пожеланиями к нему обратились жители. Однако, как отметил глава управы, несмотря на то, что детская площадка и парковочные карманы находятся в тесном соседстве, между ними были установлены металлические ограждения. Кроме того, как удалось установить, в конце октября 2017 года возле детской площадки были совершены вандальные действия в отношении зеленых насаждений. По словам С. Махова, соответствующее обращение было направлено в районный отдел полиции.