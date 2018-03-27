Депутат МО Вешняки задал вопрос главе управы района Вешняки о благоустройстве детской площадки

В адрес Совета депутатов муниципального округа Вешняки поступили обращения от жителей по ул. Вешняковская д.12 корп. 1 и корп.1. Неравнодушные жители района просили прокомментировать сокращение размеров детской площадки, и как следствие увеличение парковочных карманов.